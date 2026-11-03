Seguridad

Investigan Presunta Amenaza de Tiroteo en Colegio de Contry en Monterrey, Nuevo León

Autoridades investigan mensaje localizado en un colegio de la Contry

Policía Regia y Fuerza Civil acuden a preparatoria tras reporte de amenaza.Despliegue policiaco se registra en plantel educativo al sur de Monterrey.Foto: N+

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Despliegue policiaco se registra en plantel educativo al sur de Monterrey.

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