Investigan Presunta Amenaza de Tiroteo en Colegio de Contry en Monterrey, Nuevo León

Una movilización policiaca se registró durante la mañana de este día en un colegio ubicado en la colonia Contry, al sur de Monterrey, luego del reporte de una presunta amenaza escrita en uno de los pizarrones del plantel educativo.

Los hechos ocurrieron en un Colegio que también cuenta con nivel preparatoria, donde durante las últimas horas fue localizada una amenaza escrita en un pizarrón, lo que generó la movilización de las autoridades.

El plantel educativo se encuentra ubicado en el cruce de las calles Roberto G. Zambrano y Ariel, en el sector Contry, en el municipio de Monterrey.

Tras darse a conocer la situación, elementos de la Policía de Monterrey, así como elementos de Fuerza Civil, acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y atender el reporte.

La presencia de las corporaciones policiacas generó inquietud entre los padres de familia, quienes se mantienen atentos a lo que ocurre al exterior de la institución educativa.

Aunque se registró el despliegue de las autoridades, hasta el momento de los primeros reportes se indicó que la zona se encontraba en tranquilidad, mientras los elementos policiacos realizaban las labores de investigación.

La situación generó preocupación entre la comunidad escolar, debido a que nuevamente se presenta una alerta relacionada con una posible amenaza de tiroteo en un plantel educativo de Monterrey.

Este hecho también recordó lo ocurrido hace algunos años en un Colegio, donde se registró un episodio que generó preocupación en la comunidad educativa.

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Por el momento, las autoridades se mantienen en el sitio para investigar el origen y contenido de la amenaza escrita en el pizarrón, así como para determinar las circunstancias en las que fue localizada.

La movilización se concentra en el sector de la colonia Contry, al sur de Monterrey, mientras padres de familia y personas cercanas al colegio permanecen atentos a la información sobre lo ocurrido, autoridades no han emitido comunicado al respecto pero siguen con las investigación en el lugar

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR