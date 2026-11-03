Inés ‘N’, Vinculada con Esquema de Lavado de Dinero y Factureras, Señala Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la exconductora de televisión Inés “N”, quien fue detenida en Estados Unidos luego de cinco años prófuga, “es parte de un esquema de lavado de dinero vinculado con factureras”.

Durante su conferencia de prensa matutina, indicó que por ahora fue detenida por cuestiones de migración, pero dijo que se está a la espera de que pueda proceder su extradición a México.

Ayer, la fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, recordó que Inés “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes: una por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por defraudación fiscal equiparada.

“De acuerdo con nuestras investigaciones, Inés ‘N’ habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a través de empresas fantasmas”, expuso la titular de FGR.

Cuestionada sobre este tema, Sheinbaum enfatizó que “es delito lo que cometió”.

“Vean lo que dice la fiscal, en sus propias cuentas personales recibió recursos de procedencia ilícita y es una investigación que no la iniciamos nosotros, viene desde hace bastante tiempo, solo que ahora por cuestiones de migración fue detenida, esperando que pueda proceder la extradición”, manifestó.

Según Godoy Ramos, Inés ‘N’ además habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, “con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos”.

La funcionaria expresó que “estas conductas son graves” y que el esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales.

“Las empresas fantasma simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino, al tiempo que el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos”, aclaró.

Inés ‘N’ fue detenida el 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, y quedó a disposición del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Ayer, su defensa interpuso un amparo ante la justicia estadounidense con la finalidad de que sea liberada de la detención migratoria.

El recurso solicitado, conocido como Habeas Corpus, quedó pendiente de resolución, mientras que un juez ordenó a las autoridades migratorias justificar la necesidad de mantenerla bajo arresto, algo que deberán hacer a más tardar el miércoles.

SPB