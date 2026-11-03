Seguridad

Inés ‘N’, Vinculada con Esquema de Lavado de Dinero y Factureras, Señala Sheinbaum

La mandataria nacional señala que la exconductora de TV fue detenida por cuestiones de migración, pero se está a la espera de que pueda proceder su extradición a México

Inés ‘N’ durante inauguración de una tienda de ropa en CDMX en septiembre 2008. Foto: Cuartoscuro | ArchivoInés ‘N’ durante inauguración de una tienda de ropa en CDMX en septiembre 2008. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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