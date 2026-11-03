Seguridad

Ataque Armado Frente a un Panteón Deja Dos Personas Fallecidas en Veracruz

Ocurrió durante los festejos del día de muertos, las víctimas fueron auxiliadas por paramédicos en el lugar, pero una de ellas perdió la vida mientras recibía atención médica y la otra murió más tarde

Un ataque armado en el panteón de Chinameca durante el Día de Muertos dejó saldo de un fallecido y un lesionadoUn ataque armado en el panteón de Chinameca durante el Día de Muertos dejó saldo de un fallecido y un lesionado. Foto: Miguel Montes de Oca

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En Chinameca, durante los festejos del Día de Muertos, un ataque armado dejo dos personas sin vida frente al panteón.

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