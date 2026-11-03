Ataque Armado Frente a un Panteón Deja Dos Personas Fallecidas en Veracruz

Una persona muerta y un lesionado mas es el saldo de un ataque armado registrado frente al panteón de Chinameca durante los festejos de los fieles difuntos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Ignacio Zaragoza, en las inmediaciones del panteón municipal, donde se realizaban actividades por el día de muertos.

Según los primeros reportes dos sujetos a bordo de una motocicleta los que dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas y posteriormente huyeron del lugar.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil para atender a los lesionados y los trasladaron con vida al hospital. Sin embargo uno de ellos habría muerto mientras recibía atención médica.

El lugar quedó acordonado por las autoridades policiales y ministeriales.Mientas tanto personal de la Fiscalía General del Estado ya realiza las diligencias correspondientes por estos hechos ocurridos durante la noche del lunes 2 de noviembre en el sur de la entidad.