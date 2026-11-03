Seguridad

Encuentran Restos de Un Bebé en un Baño Público en el Centro de León

Personal de los sanitarios públicos fueron los que reportaron el hallazgo del feto a las autoridades municipales

Encuentran Restos de Un Bebé en un Baño Público en el Centro de León.Encuentran Restos de Un Bebé en un Baño Público en el Centro de León. Foto: N+

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El lugar se ubica en un pasaje peatonal entre las calles 20 de enero y Josefa Ortiz de Domínguez.

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