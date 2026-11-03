Encuentran Restos de Un Bebé en un Baño Público en el Centro de León

Alrededor de las 7:00 de la noche personal municipal encargados de unos sanitarios públicos realizaron el reporte del hallazgo de restos de un bebé en una de las tazas.

Autoridades de Seguridad Pública acudieron a responder el llamado que se realizó a la Central de Emergencias 911, donde revisaron el lugar, solicitando el apoyo de personal de rescate.

Paramédicos arribaron a los sanitarios públicos, donde entraron a donde se les indicó, para que minutos después solamente pudieran confirmas que se trataba de un feto de entre 6 y 8 meses de gestación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Atropella a Dos Policías de Guadalajara Cuando Abanderaban un Camión

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de realizar la apertura de una carpeta de investigación.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) trasladaron los restos a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para realizarle la necropsia de ley.