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¿Quién es Jesús Owono?, Portero con el que Chocó Jesús de Miguel Alameda en Andorra vs. Tenerife

El futbolista fue expulsado durante los últimos minutos del encuentro cuando el marcador estaba 2-2

¿Quién es Jesús Owono?, Portero con el que Chocó Jesús de Miguel Alameda en Andorra vs. TenerifeJesús Lázaro Owono Ngua Akeng Portero del F. C. Andorra. Foto: AFP

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Jesús Owono, portero de F. C. Andorra, en el centro de la tragedia tras el choque fatal con Jesús de Miguel. La RFEF podría imponerle una suspensión significativa.

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