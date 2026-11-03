¿Quién es Jesús Owono?, Portero con el que Chocó Jesús de Miguel Alameda en Andorra vs. Tenerife

Jesús Lázaro Owono Ngua Akeng es el portero del F. C. Andorra que protagonizó el choque con el futbolista del Club Deportivo Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, durante el partido correspondiente a la Segunda División de España, disputado el lunes 2 de noviembre de 2026, en el que el delantero sufrió un fuerte impacto y posteriormente falleció en un hospital.

El portero fue expulsado al minuto 90, luego de impactar con la pierna en alto sobre De Miguel cuando ambos disputaban la pelota. El árbitro describió la acción como una jugada con uso de fuerza excesiva.

De acuerdo con el acta arbitral, el guardameta utilizo fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa.

El encuentro fue suspendido al minuto 96, cuando el marcador se encontraba 2-2, después de que los equipos acordaran no continuar debido a la gravedad de lo ocurrido.

Jesús de Miguel fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde falleció durante la mañana del martes 3 de noviembre.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional española abrió una investigación sobre el fallecimiento del futbolista, mientras que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) podría imponer a Owono una suspensión de entre cuatro y 12 partidos, de acuerdo con el artículo 102 de su reglamento.

Jesús Owono nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial. Tiene 25 años y mide 1.86 metros. Cuenta con doble nacionalidad ecuatoguineana y española y puede utilizar ambos perfiles para jugar con cualquiera de sus pies.

Actualmente es jugador del F. C. Andorra, equipo de la Segunda División española al que llegó oficialmente el 26 de agosto de 2026. En el club utiliza el dorsal número 25 y tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2029.

A nivel internacional, Jesús Owono representa a la selección de Guinea Ecuatorial. Su valor de mercado está estimado en 900 mil euros, de acuerdo con los registros de Transfermarkt.