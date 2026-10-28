CR7 Gana el BOAT como el Mejor Balón de Oro de Todos los Tiempos

El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo ganó la votación de los aficionados en el premio B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time), que reconoce al mejor Balón de Oro de todos los tiempos.

Entre los detalles de esta votación destaca como ganador Cristiano Ronaldo en su temporada 2008 con el Manchester United.

En segundo lugar quedó el argentino Lionel Messi en la temporada 2012 con el Barcelona, mientras que en el tercer puesto lo tuvo Cristiano Ronaldo en su temporada 2017 con el Real Madrid.

La votación fue solo de exfutbolistas e iconos que han ganado el Balón de Oro en más de una ocasión, y la votación pública tuvo un costo de un euro por voto en la plataforma oficial del Balón de Oro.

Los trofeos de ambos jugadores se alternan en los once primeros puestos hasta que aparece un jugador diferente: el brasileño Ronaldo Nazario de 2002.

El de 2008 fue el primero de los cinco balones de oro ganados por el portugués, que después recibió los de 2013, 2014, 2016 y 2017.

Messi es el más premiado de la historia con ocho trofeos, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Este es un vistazo a la carrera de Cristiano Ronaldo en cada uno de sus clubes.

Sporting (2002-03)

A los 12 años, Cristiano salió de la isla de Madeira con destino a Lisboa, para probarse con el Sporting. Se incorporó a la academia del club y al cumplir 16 años entrenaba ya con el primer equipo.

El extremo, entonces delgado pero ya talentoso, debutó a los 17 años en la máxima categoría y se ganó la admiración de los clubes europeos durante su única campaña completa en el Sporting (2002-2003), en la que consiguió cinco goles y puso los pases para otros cinco.

A la pretemporada siguiente, el Manchester United visitó al Sporting en un encuentro para inaugurar el estadio del club portugués.

La actuación de Cristiano fue estupenda, atormentando al extremo John O’Shea, a tal grado que los jugadores del United instaron a su técnico Alex Ferguson a buscar su contratación. Cristiano fue presentado incluso en el vestuario del United después del partido.

Una semana después, había firmado con los Red Devils por 12.25 millones de dólares (14.75 millones de dólares al tipo de cambio actual).

Manchester United (2003-09)

Fue durante su primera etapa en el United cuando Cristiano se convirtió en una superestrella. Pasó de ser un extremo talentoso pero errático para consolidarse como un delantero productivo y temible que anotó 118 goles en 292 partidos dentro de todas las competiciones. Con ello, ayudó a que el United se coronara en la Liga Premier durante tres campañas consecutivas, de 2007 a 2009, igualando el logro de 1999-2001.

Ganó asimismo la Liga de Campeones en 2008, anotando el único tanto de su equipo en la final que terminó empatada 1-1 antes de que el Man U triunfara por penales. Cristiano obtuvo el primero de sus trofeos al mejor jugador del orbe en 2008, luego de una campaña 2007-2008 en la que anotó 42 dianas en las distintas competencias.

Para entonces, se le vinculaba con el Real Madrid. Permaneció en el United una temporada más, durante la que ayudó a conseguir el doblete de Premier-Copa de Liga.

Real Madrid (2009-18)

Contratado por una cifra récord de 131 millones de dólares de aquel entonces, Cristiano ganó más trofeos y fama en estos nueve años, que definieron la rivalidad con el argentino Lionel Messi, entonces astro del Barcelona. Tan productivo fue el portugués, quien jugó principalmente como centro delantero, que promedió más de un tanto por encuentro, 450 en 438, par convertirse en el máximo goleador en la historia madridista.

Superó la marca de 40 goles en ocho de sus nueve campañas, llegando a 60 en dos. Conquistó la Liga de Campeones en 2014, 16, 17 y 18, junto con dos cetros de La Liga y los Balones de Oro en 2013, 14, 16 y 17, en medio de un periodo de excelencia que lo colocó entre los mejores futbolistas de la historia.

Juventus (2018-21)

Con el afán de comenzar una “nueva etapa” en su carrera, en un periodo en que él y otros jugadores destacados en España eran acusados de fraude fiscal, Cristiano buscó otra transferencia multimillonaria, esta vez a la Juventus por 112 millones de euros. Fue un monto récord para la liga italiana, donde el portugués siguió haciendo goles, con 101 en 134 apariciones, para ser el líder anotador en dos de sus tres campañas.

Pero jamás ganó la Liga de Campeones con la Juve, si bien fue ahí donde superó a Messi en la tabla de goleadores del máximo certamen europeo. Se coronó además dos veces en la liga italiana, en 2019 y 20.

Manchester United (2021-22)

Un pago de 17.75 millones de entonces a la Juve parecía una ganga para el United, que veía a Cristiano como el jugador que lo llevaría a su primer título de la Premier desde 2013 y a recuperar su sitio entre los grandes de Europa.

Nada resultó así. Cristiano siguió haciendo goles —dos en su primer partido y 24 en las distintas competiciones, incluidos tripletes en duelos consecutivos de liga como local—, pero la reducción en su movilidad y capacidad de trabajo afectaron al United, que finalizó sexto en la campaña 2021-22, extendiendo a un lustro su sequía de trofeos.

Comenzó entonces una agria disputa con el nuevo técnico Erik ten Hag, que lo relegó a la suplencia. Una entrevista explosiva con el periodista Piers Morgan antes del Mundial fue el principio del fin. Una semana después, el contrato estaba rescindido.

HVI