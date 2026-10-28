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Porto vs Académico de Viseu: Así Fue el Gol de Santi Gimenez en la Copa de la Liga

Por primera vez en 5 meses el delantero mexicano arrancó un partido como titular

Santi Gimenez celebra su gol en el Estadio do Dragao.Santi Gimenez celebra su gol en el Estadio do Dragao. Foto: FC Porto
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