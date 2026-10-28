Porto vs Académico de Viseu: Así Fue el Gol de Santi Gimenez en la Copa de la Liga

Buena noticia para México: el delantero Santi Gimenez volvió a ser titular en Europa y de inmediato se hizo notar con un gol en cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal. Estos son los detalles de su actuación y del encuentro.

El partido Porto vs Académico de Viseu se llevó a cabo en el Estadio do Dragao, casa de los Dragones lusos. Lo primero que llamó la atención es que el entrenador Francesco Farioli le dio la confianza al artillero mexicano para liderar el ataque.

Tuvieron que pasar 5 meses para que Santiago Tomás Gimenez fuera incluido en una alineación inicial. La última vez que arrancó un partido fue el 24 de mayo pasado, cuando jugaba con la playera del Milán, que ese día enfrentó al Bolonia en la Jornada 38 de la Serie A.

El último encuentro en el que fue titular Gimenez fue el pasado 24 de mayo, cuando jugaba con el Milán y enfrentó al conjunto del Bologna en la Jornada 38 de la temporada 2025/26 de la Serie A.

Respecto al duelo copero de este día, los Dragones batallaron mucho para irse al frente en el marcador. El Académico de Viseu se mostró sólido en zona baja, anulando los embates del conjunto local.

En el minuto 25 llegó la primera oportunidad clara para Santiago: luego de un pase rasante al área, se anticipó a un zaguero para puntear la pelota. Su remate se estrelló en el poste y luego fue a dar a las manos del guardameta Juan Soriano. Se salvó el Académico.

Más adelante, al 36’, Gimenez volvió a rematar a puerta: desde fuera del área mandó un zurdazo que buscaba el ángulo, pero la bola se fue un metro arriba del travesaño. El mexicano se notaba entusiasmado y con ganas de anotar.

Fue hasta el minuto 44 que el Porto se puso adelante en la pizarra: El silbante marcó pena máxima por una infracción en el área de los visitantes. Santiago Gimenez se tuvo confianza y pidió la pelota para cobrar. Desde los once pasos, el delantero Tricolor mandó un zurdazo potente y colocado para poner el 1-0 en las redes.

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Luego de eso ambas escuadras se fueron a las regaderas. La pausa del medio tiempo llegó con ventaja para los Dragones, mas no con tranquilidad. Porque el Académico de Viseu podía reaccionar en la parte complementaria.

Ya en la segunda mitad, el Académico intentó atacar más en busca de la igualada. Sólo que los Dragones estaban bien plantados y dejaban pocos espacios mientras seguían manejando la pelota a su ritmo.

En el 68’ el delantero Gabriel Mec probó con un disparo potente que llevaba dirección de gol, pero el arquero Soriano salvó al Académico con una notable atajada.

Los lusos estuvieron cerca de agrandar la ventaja en el minuto 74: el lateral Zaidu Zanussi mandó un centro a segundo poste para que Martim Fernandes llegara a cabecear, sólo que la pelota se fue a un lado de la meta.

En la recta final los locales tuvieron un par de opciones de gol que no se concretaron porque el guardameta del Académico lo impidió. Así que luego de 90+5 minutos el árbitro decretó el final del encuentro. Así que el tanto de Gimenez cobró mayor importancia, ya que el 1-0 selló el pasaporte a semifinales de la Copa de la Liga 2026.

Con información de N+