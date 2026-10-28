Piden Ayuda para Hombre con Tumor en el Estómago en Victoria; Necesita Cirugía Urgente

La desesperación de Petra Torres por ayudar a su esposo, Florentino Vázquez Martínez, de 67 años, se ha convertido en un llamado urgente de solidaridad. El hombre necesita una operación para atender un tumor en el estómago, pero su familia no cuenta con los recursos económicos para cubrir el procedimiento.

Petra explicó que su esposo llevaba casi dos años recibiendo atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por un problema de próstata; sin embargo, recientemente le detectaron el tumor y su estado de salud se ha deteriorado.

De acuerdo con su testimonio, Florentino lleva cerca de un mes sin poder comer, presenta fuertes dolores y cada día se encuentra más débil, por lo que requiere atención médica urgente.

La posibilidad de realizar la cirugía de manera particular representa un gasto difícil de afrontar para la familia. Petra señaló que tan solo una consulta puede costar alrededor de mil pesos, sin contar los estudios, medicamentos y otros gastos médicos.

La operación tiene un costo de 88 mil pesos, cantidad que está fuera de sus posibilidades económicas, pues Florentino era el principal sustento del hogar y actualmente ella trabaja para cubrir las necesidades básicas.

A esta situación se suma el cuidado de su hija de 34 años, quien padece convulsiones y necesita atención médica y medicamentos, lo que aumenta las dificultades para atender las necesidades de ambos familiares.

Ante este panorama, Florentino también hizo un llamado a la ciudadanía para recibir apoyo y tener la oportunidad de recuperar su salud.

Las personas interesadas en ayudar económicamente a la familia pueden comunicarse directamente con Petra Torres al teléfono 834 100 13 51, con la esperanza de reunir los recursos necesarios para la cirugía y los medicamentos.