Sociedad

Piden Ayuda para Hombre con Tumor en el Estómago en Victoria; Necesita Cirugía Urgente

Florentino Vázquez Martínez, de 67 años, necesita una cirugía por un tumor en el estómago. Su esposa pide apoyo a la ciudadanía ante la falta de recursos económicos

Familia Pide Ayuda para Hombre con Tumor en el Estómago; Necesita Cirugía Urgente en VictoriaFamilia Pide Ayuda para Hombre con Tumor en el Estómago. Foto: N+

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Petra Torres busca solidaridad para operar a su esposo Florentino, quien sufre un tumor estomacal. La cirugía cuesta 88 mil pesos.

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