Astronomía

El Sistema Solar Tendría un Nuevo Habitante: Hallan Planeta Enano 2026 ED138

En las orillas del sistema solar, más allá de Plutón, astrónomos han hallado un planeta enano nunca antes visto gracias al avanzado observatorio Vera Rubin en Chile

Descubren nuevo planeta enano en el sistema solarDescubren nuevo planeta enano en el sistema solar. Foto: NoirLab

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