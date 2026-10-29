El Sistema Solar Tendría un Nuevo Habitante: Hallan Planeta Enano 2026 ED138

Científicos han descubierto un nuevo planeta enano en la orilla del sistema solar. El hallazgo de 2026 ED138 ha sido posible gracias al recién inaugurado observatorio Vera Rubin, en Chile, y a un astrónomo que al principio creyó que había cometido un error.

Y es que el sistema solar pareciera un fraccionamiento sin lotes baldíos. Desde que se inventaron los telescopios, los astrónomos han observado y mapeado el vecindario celeste de forma rigurosa, hasta hacernos creer que no quedan sorpresas entre el Sol y la nube de Oort.

De ahí que el pasado 13 de octubre, el astrónomo Matthew Holman creyera que la pantalla de su computadora arrojaba un error. Mientras procesaba datos del nuevo telescopio Vera Rubin, el científico del Centro de Astrofísica Harvard y Smithsonian detectó la trayectoria de un objeto nunca antes visto.

“Mi primera reacción fue de incredulidad y entusiasmo”, explica Holman en un comunicado. “Los objetos como este son muy poco frecuentes, así que enseguida empecé a comprobar si yo había cometido algún error o si fue el código”.

Tras verificar sus datos, el astrónomo concluyó que estaba ante un nuevo planeta enano. Es decir, una masa de roca demasiado grande para ser considerada un asteroide, tan grande que la gravedad le moldea de forma esférica, pero no tan grande como para barrer a los demás cuerpos de su órbita.

El planeta enano más famoso del sistema solar es, por supuesto, Plutón. Descubierto en 1930, este cuerpo de 2 mil 377 kilómetros de diámetro apareció por décadas en libros escolares como el noveno planeta.

Con el cambio de siglo, la Unión Astronómica Internacional se encontró ante una disyuntiva: ampliar la definición de planeta o excluir a Plutón. Miles de personas, simples aficionados que habían aprendido que el sistema solar tenía nueve planetas, calificaron como un agravio aquel fallo técnico.

La polémica posterior a la “caída” de Plutón salió de las revistas científicas y se coló en los noticiarios, las mesas familiares y series como Big Bang Theory: en un episodio de 2010, el personaje Sheldon reclama al astrofísico Neil deGrasse Tyson aquella votación ocurrida cuatro años antes: “Me agradaba Plutón, por lo tanto no me agrada usted”, le dijo.

Junto a Plutón, los otros planetas enanos reconocidos del sistema solar son Ceres, Haumea, Makemake, Eris. A ellos podría unirse en el futuro próximo 2026 ED138, ubicado a 46 veces la distancia que media entre nuestro planeta y el Sol.

Para no liarse con las pequeñas medidas terrícolas, en astronomía se emplea la unidad astronómica, que equivale al espacio que hay entre la Tierra y nuestra estrella, unos 150 millones de kilómetros. Júpiter se ubica a 5 unidades astronómicas de distancia; Plutón, a 40. El recién descubierto 2026 ED138 está un poco más lejos que el explaneta, pero no tanto como Eris, escondido a 96 unidades astronómicas de distancia.

Faltará algún tiempo para que el nuevo habitante de nuestro vecindario espacial obtenga un nombre mitológico con el que sea sencillo familiarizarse. Tras haber sido hallado por el Vera Rubin, 2026 ED138 deberá ser estudiado con un telescopio infrarrojo para determinar su verdadero tamaño y dilucidar si en efecto es un planeta enano y no un gran asteroide. El hecho es que tenemos un nuevo vecino.