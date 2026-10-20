Astronomía

‘Enanas Marrones’: NASA Estudia 37 ‘Estrellas Fallidas’ con Nuevo Telescopio Espacial SPHEREx

Ni estrellas ni planetas, estas "enanas" se ubican a medio camino entre los gigantes gaseosos y las estrellas pequeñas

Ilustración de dos enanas cafés, a medio camino entre gigantes gaseosos y estrellasIlustración de dos enanas cafés, a medio camino entre gigantes gaseosos y estrellas. Foto: Reuters

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