Exoplanetas Calientes No Serían Esféricos: ¿Cuál es su Verdadera Forma? Estudio lo Revela

Los exoplanetas calientes son uno de los objetos más fascinantes que ha mostrado la nueva generación de telescopios como el James Webb. Estos planetas gaseosos suelen orbitar muy cerca a sus estrellas. Ahora, un nuevo estudio señala que, en realidad, estos mundos no serían exactamente esféricos.

En el estudio elaborado por la Universidad de Cornell y la Universidad de Bristol, los astrónomos han desarrollado un nuevo método para analizar exoplanetas bautizado como “cadenas de transmisión”. El método desarrollado por David Grant y Hannah Wakeford permite develar los contornos irregulares de un exoplaneta a partir de los datos del propio telescopio James Webb.

Los resultados publicados en Nature Astronomy muestran que estos exoplanetas no serían mundos esféricos, como se había creído hasta ahora. Aunque sus siluetas serían aproximadamente circulares, son asimétricas, con un lado mucho más extendido que el otro. En las ilustraciones que acompañan a este estudio se aprecia una figura que recuerda vagamente a un cometa con una pequeña coma, aún si se trata en realidad de cuerpos varias veces más grandes que Júpiter.

Estas dimensiones deformes no se deberían solo a la cercanía extrema de algunos exoplanetas con sus soles, sino a una consecuencia del calor intenso y los vientos huracanados. Tal es el caso de exoplaneta WASP-17b, un “Júpiter caliente” a unos 1300 años luz de la Tierra, analizado por este el nuevo método.

Las conclusiones de este estudio concordarían con modelos matemáticos previos que han señalado que los planetas son susceptibles a ser deformados de forma radical por sus condiciones atmosféricas. Al respecto, la científica Lili Alderson señaló en un comunicado:

“Esto constituye una prueba de concepto de que los planetas son, en realidad, objetos tridimensionales y que, a medida que orbitan su estrella, ocurre exactamente lo que habíamos predicho. Pasar de los modelos computacionales a la observación real es algo completamente distinto”.

Tanto la composición química atmosférica de WASP-17b como las variaciones de temperatura coinciden con las predicciones teóricas sobre su comportamiento. Los astrónomos confían en que las “cadenas de transmisión” han arrojado una de las visiones tridimensionales más completas de la atmósfera de un exoplaneta hasta la fecha.

EDGT