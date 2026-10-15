Astronomía

Exoplanetas Calientes No Serían Esféricos: ¿Cuál es su Verdadera Forma? Estudio lo Revela

Las universidades de Bristol y Cornell desarrollaron un método pionero para analizar exoplanetas calientes y han descubierto que no son esféricos

Ilustración de WASP-17bLos exoplanetas calientes no serían esféricos. Foto: Universidad de Bristol

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