Astronomía

Hallan Exoplaneta de Lava con Atmósfera Semejante a la de la Tierra Primitiva

HD 3167 b, un exoplaneta a 154 años luz de distancia, tendría una atmósfera semejante a la que habría tenido la Tierra después de su formación

HD 3167 b, exoplaneta de lava con atmósferaHallan atmósfera en planeta de lava. Foto: NASA

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