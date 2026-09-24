Los últimos días de septiembre 2026 tienen preparado un espectáculo para los amantes de la astronomía: La Luna de Cosecha se hará presente en el cielo días después de la llegada del otoño a México.

La cita es el próximo 26 de septiembre, fecha en la que la Luna alcanzará su punto máximo en la fase "llena" y cobrará protagonismo en el firmamento al salir por por el Este poco después del atardecer.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó que el satélite natural de la Tierra no estará solo, la acompañarán Saturno y un tenue Neptuno, que completarán un triángulo en el cielo.

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Si bien en una nota previa ya te adelantamos la fecha exacta del último plenilunio de septiembre 2026, también te explicamos por qué a las lunas de otoño se les conoce por ser las más grandes del año.

¿A qué hora alcanza su punto máximo la Luna de Cosecha 2026?

El disco lunar permanecerá completamente iluminado aproximadamente del 25 al 27 de septiembre, el mejor día para observar la Luna de Cosecha será el 26 de septiembre.

Aunque alcanzará su fase máxima a las 10:49 horas, será de día y no podrá apreciarse visualmente en ese momento, por lo que la mejor hora para observar la Luna de Cosecha será alrededor de las 18:30 horas del sábado 26 de septiembre.

El sitio especializado Starwalk agrega que el momento momento para disfrutarla será cerca de la hora local de salida de este satélite de la tierra, es decir en el atardecer.

Es en este momento cuando su luz puede parecer naranja o amarilla, después de atravesar la gruesa capa de la atmósfera próxima al horizonte. Mientras que la ilusión lunar puede hacer que parezca que su silueta es más grande de lo que realmente es.

¿Por qué a la Luna Llena de septiembre se le llama Luna de Cosecha?

La luna llena de septiembre es la más cercana al equinoccio de Otoño, y de acuerdo con el Almanaque del Granjero coincide con el punto álgido de la cosecha de cereales por lo que se le concedió este mote.

Esta misma publicación agrega que la Luna de Cosecha tiene un truco útil que ninguna otra Luna Llena. Durante la mayoría de las noches del año, sale unos 50 minutos más tarde que la noche anterior, alrededor del equinoccio de septiembre, el retraso se reduce a unos 30 minutos, durante varias noches debido a la geometría de su órbita y el ángulo poco pronunciado que forma la elíptica con el horizonte en esa época del año.

El resultado es una luna brillante que aparece poco después del atardecer durante tres o cuatro noches consecutivas.

Tips para ver la Luna de septiembre desde México

Si no quieres perderte la luna llena de septiembre de 2026, debes saber que se podrá observar a simple vista, es decir que no será necesario telescopio o algún otro equipo especial.

Lo que sí es importante considerar es un sitio con poca contaminación lumínica que se encuentre despejado para poder disfrutar mejor la de La Luna de Cosecha.