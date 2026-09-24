Astronomía

¿A Qué Hora es el Punto Máximo de la Luna de Cosecha 2026 en México? Tips para Ver

La Luna Llena no estará sola, Saturno y Neptuno la acompañarán formando un triángulo en el cielo este sábado

Luna Llena Septiembre 2026. A Qué Hora Alcanza su Punto Máximo la Luna de Cazador.Atención, amantes de la astronomía. El 26 de septiembre se podrá observar la 'Luna de Cazador' en México, te decimos a qué hora alcanzará su punto máximo. Foto: Reuters.
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