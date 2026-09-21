Astronomía

NASA Descubre Nuevo Cráter en la Luna: Así es el Recién Formado 'McGetchin'

El hallazgo ocurrió el 24 de octubre de 2025, pero se formó en algún momento entre el 11 de abril y el 22 de mayo de 2024

Nuevo cráter en la LunaEl mayor cráter recién formado en la Luna. Foto: EFE vía NASA

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El cráter McGetchin en la Luna, descubierto por la NASA, mide 728 pies de diámetro. Un hallazgo que redefine nuestra comprensión de los impactos en el espacio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+