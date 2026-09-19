Astronomía

Los Dinosaurios No Murieron Como Crees; Nuevo Estudio Revela Algo Peor

Un asteroide golpeó Yucatán, pero esa es la mitad de la historia; un nuevo estudio revela con precisión qué desencadenó el impacto de Chicxulub

Impacto de asteroide en Chicxulub, YucatánLos pasos de la extinción de los dinosaurios fueron más complejos de lo esperado. Foto: AFP

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