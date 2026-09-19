Las alertas sísmicas y de tsunami pueden generar tensión por los sonidos que utilizan para advertir a la población sobre un posible riesgo. Sin embargo, cada país emplea distintos tonos, mensajes y sistemas para comunicar una emergencia.

En Chile, por ejemplo, el mensaje es directo y acompaña la alerta sonora con una instrucción: “Emergencia, alarma sísmica, evacuar hacia zona segura”. En Japón, uno de los países con mayor preparación ante terremotos, la alerta tiene un sonido suave similar al de un videojuego retro o de fantasía que puede percibirse como menos estridente que el utilizado en México.

Para los habitantes de la Ciudad de México, el sonido de la alerta sísmica se ha convertido en parte de la vida cotidiana, aunque después de tantos años todavía provoca tensión cuando comienza a escucharse en los altavoces de la capital.

Su presencia en la ciudad se remonta a la década de 1990. Después del terremoto del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 8.1, se impulsaron medidas para mejorar la prevención ante sismos.

En junio de 1986 se creó el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), bajo la dirección del ingeniero Juan Manuel Espinoza Aranda. En 1989 desarrolló el Sistema de Alerta Sísmica, que comenzó a operar en 1991 con 12 estaciones en Guerrero.

En 1993, el CIRES buscó una voz difícil de imitar y seleccionó al locutor Manuel de la Llata García para identificar la alerta.