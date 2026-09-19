Los Sex Pistols y The Clash son bandas icónicas de un movimiento y una generación. Puede que el punk haya tenido sus comienzos en Estados Unidos, pero fue en el Reino Unido donde tomó forma y una filosofía.

Y fue en Londres, en el aún rebelde y vanguardista barrio de Camden, donde pudo desarrollarse libremente en bares y recintos como éste, aún funcionando.

En 1976, el punk aparece como una explosión contra el establishment: desempleo, frustración juvenil, aburrimiento, autoridad, industria musical, estética establecida, etcétera. Ahora estamos 50 años después.

Lo extraordinario es que aquello que parecía destinado a destruir el sistema acabó convertido en un patrimonio cultural.

No solo es fácil encontrar vestigios del punk en Reino Unido, se siente vivo, vibrante. Están las famosas escaleras donde The Clash se tomó la foto para su primer álbum. Justo enfrente, donde ensayaban, es ahora esta enorme tienda resguardada por dos gigantes. Y a unos metros, el legendario sitio donde bandas de todo tipo han pasado y siguen haciéndolo.

Hace 50 años, este edificio era uno de los lugares donde una nueva generación venía a romper las reglas. Hoy, el Roundhouse sigue dando muchos conciertos y es fundamental para entender cómo nació el punk británico. Este lugar acogió a The Ramones en julio de 1976, uno de los conciertos que quedó asociado al nacimiento de la escena punk británica.