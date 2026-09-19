Cultura

A 50 Años del Inicio del Movimiento Punk: Expresión Musical y Filosofía de Vida

Aunque nació en Estados Unidos, fue en el Reino Unido donde se le dio forma más allá del ámbito de la música

El Museo de la Cultura Juvenil presentará una muestra sobre el punk femenilEl Museo de la Cultura Juvenil presentará una muestra sobre el punk femenil. Foto: N+

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