A 50 Años del Inicio del Movimiento Punk: Expresión Musical y Filosofía de Vida
Aunque nació en Estados Unidos, fue en el Reino Unido donde se le dio forma más allá del ámbito de la música
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Los Sex Pistols y The Clash son bandas icónicas de un movimiento y una generación. Puede que el punk haya tenido sus comienzos en Estados Unidos, pero fue en el Reino Unido donde tomó forma y una filosofía.
Y fue en Londres, en el aún rebelde y vanguardista barrio de Camden, donde pudo desarrollarse libremente en bares y recintos como éste, aún funcionando.
En 1976, el punk aparece como una explosión contra el establishment: desempleo, frustración juvenil, aburrimiento, autoridad, industria musical, estética establecida, etcétera. Ahora estamos 50 años después.
Lo extraordinario es que aquello que parecía destinado a destruir el sistema acabó convertido en un patrimonio cultural.
No solo es fácil encontrar vestigios del punk en Reino Unido, se siente vivo, vibrante. Están las famosas escaleras donde The Clash se tomó la foto para su primer álbum. Justo enfrente, donde ensayaban, es ahora esta enorme tienda resguardada por dos gigantes. Y a unos metros, el legendario sitio donde bandas de todo tipo han pasado y siguen haciéndolo.
Hace 50 años, este edificio era uno de los lugares donde una nueva generación venía a romper las reglas. Hoy, el Roundhouse sigue dando muchos conciertos y es fundamental para entender cómo nació el punk británico. Este lugar acogió a The Ramones en julio de 1976, uno de los conciertos que quedó asociado al nacimiento de la escena punk británica.
Camden es de los pocos sitios donde pueden encontrarse punks. Jasper es escocés, tiene 40 años y es punk desde los 15. Lo acompaña su perro Kuchi y nos dice por qué lo es aún.
"Tu individualidad. La libertad de ser quien tú quieras ser y de tener el aspecto que quieras sin que nadie se porte mal ni sea cruel contigo solo por ser quién eres".
Aunado a este 50 aniversario, justo se da el lanzamiento del nuevo álbum de otra leyenda: David Bowie, fallecido en 2016.
The Shel Talmy Recordings es un tesoro para sus fanáticos: contiene 10 canciones nunca antes escuchadas, grabadas en 1965. Bowie tiene su propia estrella en Camden, cuyo camino de la fama de la música sobre el pavimento recuerda a figuras como Amy Winehouse o Madness.
¿Y qué tiene que ver David Bowie con el punk? Obviamente él no perteneció a este movimiento, pero es ampliamente reconocido como uno de los principales padrinos.
Aunque su propia música estaba arraigada en el glam rock, el art rock y el soul, a mediados de los años 70, su actitud rebelde, su experimentación musical y su estilo sentaron las bases para el punk y el postpunk.
El punk no sobrevive, está saludable. En el Museo de la Cultura Juvenil se le da su lugar para que las nuevas generaciones lo conozcan y si quieren, lo adopten.
Y en unas semanas tendrán aquí una exhibición dedicada al punk femenino, y habrá además un concierto en octubre. Mientras haya algo que cuestionar, alguien que incomodar y voces que se nieguen a callar, el punk seguirá sonando.
Con información de Horacio Rocha Staines
ICM