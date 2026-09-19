Sociedad

Refugio Xólotl para Perros y Gatos: Esta es la Ubicación del Nuevo Albergue en CDMX

El centro ocupa cinco hectáreas y cuenta con 27 módulos y más de 6 mil metros construidos, con más de 100 estancias

Refugio Xólotl para 600 Perros y Gatos: Esta es la Ubicación del Nuevo Albergue en CDMXGobierno de la CDMX

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