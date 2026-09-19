"Xólotl", el nuevo refugio para al menos 600 perros y gatos en situación de abandono fue inaugurado en la Alameda Oriente de la Ciudad de México (CDMX) tras una inversión de 112 millones de pesos y una superficie de cinco hectáreas en la alcaldía Venustiano Carranza.

Las autoridades capitalinas estarán a cargo de este complejo público y comentaron es un espacio “sustentable sin precedentes para el rescate, rehabilitación y adopción de perros y gatos”. Se trataría del más grande de su tipo en el país y el segundo en América Latina.

Cuenta con una extensión de 50 mil metros cuadrados, 27 módulos construidos en una superficie de 6 mil 402 metros cuadrados.

Los veinte módulos se destinarán a estancias caninas, divididos en habitaciones grupales con capacidad entre seis y siete animales.

Otra zona es el área médica con consultorio veterinario, quirófano, estética canina, zona de cuarentena para intervenciones y espacios para la recuperación postratamiento.

Los patios también tienen áreas de adiestramiento, zonas de convivencia y circuitos para paseos con correa a cielo abierto.

Se informó que el complejo incluye una planta de tratamiento y composta para el manejo especializado de residuos y heces, así como un sistema de captación de agua pluvial para las instalaciones.