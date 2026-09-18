Cuba volvió a quedarse sin electricidad, luego de que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufriera una desconexión total, así lo informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La dependencia señaló que fueron activados los protocolos para intentar recuperar de manera gradual el servicio, mientras la Unión Eléctrica (UNE) informó que investiga las causas de la falla.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades cubanas, la interrupción comenzó con problemas en líneas de transmisión que dejaron inicialmente sin servicio a la zona occidental de la isla. Posteriormente, las afectaciones se extendieron hacia el centro y oriente hasta provocar la desconexión completa del SEN.

La UNE reportó inicialmente el disparo de una sección de la línea de transmisión de 220 kilovoltios Matanzas-Cienfuegos. Posteriormente, también se registró la salida de la línea Matanzas-Santa Clara.

Según la información difundida por la empresa estatal, el sistema llegó a quedar dividido entre las regiones occidental y oriental antes de producirse la desconexión total. También se reportaron condiciones meteorológicas inestables en la zona.

Las autoridades todavía investigan el origen y la secuencia exacta de las fallas, por lo que estos elementos corresponden a información preliminar.

El nuevo colapso ocurrió apenas un día después de que la Unión Eléctrica anunciara la reconexión del Sistema Electroenergético Nacional.

El jueves 17 de septiembre, la UNE informó que el sistema había quedado nuevamente sincronizado después del apagón nacional registrado días antes. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la reconexión no significaba que el suministro eléctrico fuera estable debido a las limitaciones de generación existentes.

Este viernes, la red volvió a desconectarse por completo. La interrupción dejó sin electricidad a más de nueve millones de habitantes, prácticamente toda la población de la isla.

Por el momento, las autoridades cubanas no han establecido una hora para la recuperación total del servicio, sin embargo, ya dieron a conocer que se encuentran en línea tres unidades de generación, con gas acompañante, y que continúa el proceso de restablecimiento del SEN.

PT