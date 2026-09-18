Internacional

Cuba es Afectada por un Nuevo Apagón: Reportan Desconexión Total del Sistema Eléctrico

La Unión Eléctrica investiga la caída general del SEN; autoridades intentan recuperar el suministro de forma gradual mediante maniobras urgentes

Varias personas se sientan en una calle oscura iluminada por la linterna de un teléfono móvil durante un apagónLas autoridades cubanas no han establecido una hora para la recuperación total del servicio. Foto: Reuters | Ricardo Arduengo

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Cuba enfrenta otro apagón nacional: el SEN se desconectó, dejando a millones sin electricidad. Autoridades investigan y trabajan en la recuperación gradual del servicio.

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