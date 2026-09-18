El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes dio a conocer la cartelera de espectáculos que se presentarán en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, como parte del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

Las actividades se realizarán del 2 al 11 de octubre, con presentaciones de artistas y agrupaciones nacionales e internacionales.

El programa inicia el 2 de octubre con Ireland Dance Theatre; el día 3 se presentará Nahuel Pennisi y el 4, Leticia de Altamirano junto al Trío Los Panchos.

Para el 5 de octubre está programada la presentación de Momi Maiga, mientras que el día 6 participarán Habitando Historias Teatro y Dosce la Compañía.

El 8 de octubre será el turno de Manoella Torres; el 9 se presentará Pasatono Orquesta; el 10, Entre Viento y Marea, y finalmente, el 11 de octubre cerrarán las Agrupaciones Musicales Comunitarias.

Todos los espectáculos están programados para iniciar a las 7 de la tarde y tendrán entrada gratuita.

Para conocer más detalles sobre la cartelera y el proceso para obtener los boletos, los interesados pueden consultar las redes sociales del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.