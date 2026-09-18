Sociedad

Tamaulipas Anuncia Cartelera del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano

Las actividades se realizarán del 2 al 11 de octubre, con presentaciones de artistas y agrupaciones nacionales e internacionales

Tamaulipas Anuncia Cartelera del Festival Internacional en la Costa del Seno MexicanoCartelera del Festival. Foto: Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano

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Descubre la cartelera del Festival Internacional en Tamaulipas: desde Ireland Dance Theatre hasta Manoella Torres. Del 2 al 11 de octubre, espectáculos gratuitos a las 7 p.m. en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón.

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