Sociedad

¿Va a Temblar el 19 de Septiembre en México? A Esta Hora Sonará la Alerta Sísmica

Septiembre siempre es el mes que mucha gente se pregunta cuándo va a temblar en México, por eso te damos todos los detalles de lo que ocurrirá este sábado

Va a temblar hoy 19 de septiembre 2026 a qué hora sonará la alerta sísmica en MéxicoLa alerta sísmica va a sonar en todo México este 19 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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