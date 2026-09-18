Llegamos a una de las fechas menos deseadas por los mexicanos y que causa mucho temor. Son tantos los recuerdos ocasionados por los sismos que la angustia hace que la gente se pregunte si va a temblar hoy sábado 19 de septiembre 2026 en México, por eso te decimos a qué hora va a sonar la alerta sísmica y el motivo por el que activarán los altavoces y llegará la alarma a los celulares.

En la memoria de hombres y mujeres están los temblores en México del 19 de septiembre, por eso en una nota ya te dijimos cuántos veces ha temblado esa fecha en el país y en qué estados sonará la alerta sísmica este sábado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dos Inmuebles Dañados en Sismo de 2017 Están en Riesgo de Caerse

El 19 de septiembre de 1985, 2017 y 2022 se registraron tres sismos de magnitud 7 o mayor en varias partes de México, que dejaron severos daños en las estructuras de varios edificios y miles de muertos.

Después de la tragedia, varios mitos y creencias empezaron a ir a la alza, dando a entender que en septiembre siempre tiembla en alguna parte del país, sobre todo en la CDMX. Por eso, científicos y expertos de la UNAM descubrieron que la vibraciones de la tierra tienen miles de variables, incluyendo magnitud, epicentro, clasificación, entra otras. Ante esto, la probabilidad de que ocurra un sismo el 19 de setiembre 2025 es del 0.000000005 por ciento.

En un artículo de la Gaceta de la UNAM, publicado el jueves 18 de septiembre 2025, la CDMX y todo el país como tal son zonas sísmicamente activas, y la posibilidad de que acontezca un temblor importante está presente en cualquier momento, y no está limitado a un mes en específico.

Lo que sí es una hecho es que la alarma sísmica va a sonar en punto de las 12:00 horas del mediodía del sábado 19 de septiembre (tiempo del centro de México). Esto es porque se realiza el segundo Simulacro Nacional 2026 y el objetivo es fortalecer la cultura de Protección Civil y así saber qué hacer en caso de sismo.

Aunque no es un hecho que vaya a temblar este 19 de septiembre 2026 en México, la probabilidad siempre está, por eso te decimos qué hacer antes, durante y después de un sismo en CDMX:

Antes

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación.

Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

Conserva la calma.

Ubícate en la zona de seguridad.

No uses elevadores.

Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

Revisa tu casa después del sismo.

Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.

Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

AO