Sociedad

Descartan Robo de Colmenas en Apiario de Universidad de Saltillo

Luis Enrique Jiménez, estudiante de la institución, negó que los enjambres hayan sido saqueados.

Descartan Robo de Colmenas en Apiario de Universidad de SaltilloLuis Enrique Jiménez se encarga del cuidado de las abejas que habitan en el apiario. Foto: N+
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