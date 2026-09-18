Desde hace casi cuatro años, Luis Enrique Jiménez, estudiante de Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se encarga del cuidado de las abejas que habitan en el apiario de la institución.

El estudiante descartó que las colmenas hayan sido saqueadas o robadas y señaló que, durante este periodo, se han rescatado alrededor de 40 enjambres sin que hasta el momento hayan sido víctimas de algún tipo de delito.

Actualmente, el apiario de la Narro cuenta con 14 núcleos o cajones, en los que, de acuerdo con estimaciones, habitan entre 85 mil y 95 mil abejas en cada uno. Los ejemplares salen e ingresan libremente de las colmenas para buscar alimento, aunque durante las temporadas más complicadas son los propios estudiantes quienes les proporcionan los recursos necesarios para favorecer su supervivencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estudiante Descarta Robo de Colmenas en Apiario Universitario de Saltillo

Sin embargo, las abejas enfrentan un panorama complicado debido a diferentes factores, entre ellos algunas acciones humanas que han provocado la muerte de ejemplares por intoxicación. Ante esta situación, los estudiantes mantienen las labores de cuidado y seguimiento de las colonias que permanecen en el apiario de la institución.

El apiario de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se encuentra registrado ante la Unión Ganadera Regional de Saltillo y Coahuila, organismo que solicitó la identificación de los cajones donde se encuentran las colmenas, con el objetivo de prevenir casos de abigeato u otras actividades ilícitas relacionadas con esta especie, cuya población enfrenta una disminución a nivel global.