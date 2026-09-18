Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, adscritas a la delegación Laguna Norte 1, continúan con las investigaciones relacionadas con una denuncia presentada contra elementos de la Policía Municipal, señalados por su presunta participación en actos de agresión contra menores de edad y abuso de autoridad en Piedras Negras.

De acuerdo con la información proporcionada, el Ministerio Público mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad por parte de los agentes involucrados.

Las autoridades señalaron que se recaban los datos de prueba y testimonios necesarios para establecer como ocurrieron los hechos y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Investigan a Policías de Piedras Negras por Presunta Agresión Contra Menores

Hasta el momento, el caso permanece bajo investigación de la Fiscalía, por lo que no se ha informado sobre posibles sanciones o determinaciones definitivas.