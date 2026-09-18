Seguridad

Investigan a Policías por Presunto Abuso de Autoridad en Piedras Negras, Coahuila

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado investigan a los agentes de seguridad. Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles sanciones

Investigan a Policías por Presunto Abuso de Autoridad en Piedras Negras, CoahuilaPolicías Municipales son señalados por su presunta participación en actos de agresión contra menores de edad y abuso de autoridad. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+