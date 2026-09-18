Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, adscritas a la delegación Laguna Norte 1, continúan con las investigaciones relacionadas con una denuncia presentada contra elementos de la PolicíaMunicipal, señalados por su presunta participación en actos de agresióncontramenores de edad y abusodeautoridad en PiedrasNegras.
De acuerdo con la información proporcionada, el MinisterioPúblico mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad por parte de los agentes involucrados.
Las autoridades señalaron que se recaban los datos de prueba y testimonios necesarios para establecer como ocurrieron los hechos y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables.
Hasta el momento, el caso permanece bajo investigación de la Fiscalía, por lo que no se ha informado sobre posiblessanciones o determinaciones definitivas.