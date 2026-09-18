La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvo a cuatro hombres que se hacían pasar por escoltas de seguridad privada, tras oponerse a una revisión de rutina sobre el Libramiento Sur, a la altura de la colonia Residencial Esmeralda.

Los oficiales interceptaron una camioneta GMC Yukon Denali modelo 2021 con placas de Texas que circulaba a exceso de velocidad, al marcarles el alto, uno de los ocupantes afirmó ser escolta y portar un arma; sin embargo, la tripulación se negó a descender del vehículo, lo que obligó a activar los protocolos de control.

Los asegurados fueron identificados como José Antonio ‘N’, de 50 años; Edgar Said ‘N’, de 23; Diego ‘N’, de 23, y Javier Arturo ‘N’, de 35. En la inspección se les decomisó un arma corta calibre 9 mm con tres cargadores y 36 cartuchos útiles.

Los detenidos no contaban con autorización legal ni permisos vigentes para la portación de armamento ni para el desempeño de labores de custodia, motivo por el cual fueron remitidos ante la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, uno de los hombres presentó una identificación de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) que ya no registraba validez oficial.

JMR