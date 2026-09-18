Seguridad

Detienen a Cuatro Falsos Escoltas Armados en el Libramiento Sur en Tijuana

Los imputados circulaban en una camioneta a exceso de velocidad y carecían de permisos oficiales de portación de arma

Detienen a Cuatro Falsos Escoltas Armados en el Libramiento Sur en TijuanaDetienen a Cuatro Falsos Escoltas Armados en el Libramiento Sur en Tijuana | Foto: SSPC

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