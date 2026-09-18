Elementos de varias corporaciones de Seguridad, se movilizaron tras el reporte del hallazgo de una maleta, que al parecer contenía en su interior restos humanos en un camino de terracería en Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo al reporte de los uniformados, el hallazgo ocurrió en las primeras horas del día, cuando habitantes de la zona salían a sus trabajos, cuando vieron a lo lejos lo que parecía ser una maleta de viaje.

Al llegar al lugar, observaron que había sangre alrededor del objeto, por lo que llamaron a los números de emergencia para reportar el hallazgo, siendo los policías municipales los primeros en llegar a la zona.

A los pocos minutos, también hicieron su arribo, elementos de la Guardia Nacional, quienes al confirmar que al interior de la maleta había restos humanos, pidieron la presencia del personal de la Fiscalía de Guanajuato.

Asimismo, llegó el Servicio Médico Forense, quien junto con la Fiscalía comenzaron con las indagatorias correspondientes, para dar inicio con la investigación y poder identificar a la víctima.