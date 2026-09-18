Seguridad

Encuentran en un Camino de Terracería Maleta con Restos Humanos en Salamanca

Vecinos de la colonia Efrén Capiz, fueron quienes llamaron a los números de emergencia

La zona fue acordonada por elementos de Seguridad.Foto: N+

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Una maleta con restos humanos fue encontrada en Salamanca, Guanajuato. Vecinos alertaron a las autoridades.

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