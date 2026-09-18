Seguridad

Arrestan a Hombre por Arrojar Desechos en Vía Pública en Ensenada, BC

Un reporte ciudadano alertó a la Policía Municipal sobre la falta administrativa en la colonia Todos Santos

Detienen a Hombre por Arrojar Desechos en Vía Pública en Ensenada, BCDetienen a Hombre por Arrojar Desechos en Vía Pública en Ensenada, BC | Foto: N+

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