Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre de 50 años de edad, tras ser sorprendido arrojando escombro y tierra en la vía pública en el municipio de Ensenada.

Los hechos se registraron en la colonia Todos Santos, específicamente sobre el cruce de las calles Agricultores y San Francisco. La intervención policial se realizó gracias a una denuncia ciudadana a través del C5.

Al arribar al sitio, el individuo fue capturado contaminando el entorno urbano por lo que procediendo con el aseguramiento del presunto implicado para ser presentado ante un Juez Cívico.

JMR