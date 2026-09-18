Seguridad

Detienen en Mexicali a ‘El Ciego’, Presunto Integrante de un Grupo Criminal

El imputado contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de homicidio

Detienen en Mexicali a ‘El Ciego’, Presunto Integrante de un Grupo CriminalDetienen en Mexicali a ‘El Ciego’, Presunto Integrante de un Grupo Criminal | Foto: SSCBC

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