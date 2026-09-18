El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, confirmó la detención en Mexicali de Víctor ‘N’, alias ‘El Ciego’, presunto integrante de una célula delictiva que opera en la capital del estado y considerado un objetivo prioritario para las autoridades.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) en coordinación operativa con la Secretaría de Marina (SEMAR).

De acuerdo con el informe oficial, la detención se concretó durante patrullajes de prevención y vigilancia desplegados sobre la avenida Nicolás Bravo y Álvaro Obregón. El detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

JMR