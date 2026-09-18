Seguridad

Familiares y Amigos de Karla Margarita Marchan en Irapuato; Exigen Justicia

La estudiante de medicina fue reportada como desaparecida y encontraron su cuerpo sin vida en Zapopan, Jalisco

Familiares y amigos de Karla salieron a las calles con pancartas.Foto: Justicia Para Karla

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Karla Margarita, estudiante de medicina, fue encontrada sin vida en Zapopan. En Irapuato, su familia y amigos marchan pacíficamente exigiendo justicia.

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