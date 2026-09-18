Después de que se confirmara en Zapopan, Jalisco, el hallazgo del cuerpo sin vida de la estudiante de medicina, Karla Margarita Pérez Jiménez, familiares y amigos salieron a las calles para exigir justicia por su muerte.

Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años, había sido reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre. Se perdió comunicación con ella en Zapopan tras utilizar un taxi de aplicación.

Familiares, amigos y compañeros de su escuela, salieron a las calles este jueves en Irapuato con pancartas y mensajes de forma pacífica por varias avenidas para exigir justicia por su muerte.

Es importante destacar que la movilización fue convocada a través de las redes sociales por parte de familiares de Karla, quienes llamaron a la ciudadanía para acompañarlos desde la salida a León, a la altura del panteón Gayosso.

El contingente avanzó con dirección al estadio Sergio León Chávez; donde los presentes tienen como objetivo que el caso del asesinato de la joven mujer no quede impune.

La concentración ocurrió horas después de que se confirmó que el cuerpo de la estudiante había sido localizado en Zapopan.

“Justicia para Karla” y “Karla, no estás sola” fueron algunas de las consignas que acompañaron la movilización.