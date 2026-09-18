El caso de Carlota "N", adulta mayor que terminó en la cárcel luego de atacar a balazos a los presuntos invasores de su vivienda en Chalco, Estado de México, tiene nuevos avances. El pasado fin de semana se concretó la restitución legal del domicilio por el que se desató una riña que culminó en un ataque armado.

De acuerdo con los primeros reportes, un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco determinó la restitución del inmueble a Mariana “N”, hija de la adulta mayor, luego de acreditarse la propiedad de la vivienda ubicada en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe.

Por esta razón, el Ministerio Público entregó el viernes pasado el acuerdo de restitución de la casa a la familia, luego de que el inmueble permaneciera bajo resguardo de la Fiscalía mexiquense durante aproximadamente un año y medio, así lo confirmó Arturo Santana, hijo de Carlota "N".

“Lo más importante es el reconocimiento formal que hace el juez de quién es el propietario legítimo de esa vivienda”, aseguró en un mensaje a medios.

La familia de la señora Carlota presentó ante el juez las escrituras con número 6919, suscritas por el notario 114 del Edomex, para demostrar la propiedad de la casa. Asimismo, explicaron que Mariana había adquirido la vivienda gracias a un crédito del FOVISSSTE, cuando trabajó en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y le fue entregada en el año 2009.

Sin embargo, en abril de 2025, Carlota, de 73 años, y sus hijos Eduardo y Mariana acudieron a la vivienda porque había sido invadida días antes. Exigieron a las personas que se encontraban ahí que se salieran del domicilio, pero tras una discusión, Carlota sacó un arma y comenzó a disparar.

En el lugar murieron Esaú, de 51 años, quien recibió un disparo en el tórax, y Justin, de 19 años, quien también recibió disparos y murió. Un adolescente, de 14 años de edad, resultó lesionado.

La determinación de entregar el inmueble se realizó durante la misma audiencia llevada a cabo hace unos meses, en la que Lourdes Yhoana Torres fue sentenciada a tres años de prisión y al pago de una multa de 160 mil pesos por el despojo de la casa. Sin embargo, fue hasta este fin de semana cuando la documentación fue entregada a la familia, quien acudirá a tomar posesión la siguiente semana.

Doña Carlota fue acusada por el homicidio de las dos personas y actualmente se encuentra en prisión domiciliaria, donde deberá usar brazalete electrónico; tiene prohibido asistir a reuniones sociales y acercarse a la familia de las víctimas. También tiene que abstenerse de acercarse al menor de edad, víctima de intento de homicidio, ni a su escuela y, en caso de no acatar estas medidas, regresaría al centro penitenciario.

Con información de Arturo Sierra

EPP