Seguridad

Restituyen Casa a Carlota 'N' a Más de Un Año de Doble Homicidio en Chalco, Edomex

Se acreditó la propiedad de la vivienda y el despojo del que fue objeto

Doña Carlota fue acusada de asesinar a dos personas por defender su propiedadFoto: Archivo
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