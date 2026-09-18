Seguridad

Cuerpo de Estudiante Localizada Muerta en Zapopan Tenía Huellas de Violencia

Karla Margarita Pérez Jiménez estudiaba Medicina en una universidad de Irapuato, en el estado de Guanajuato

Karla Margarita fue localizada sin vidaLa joven era estudiante de medicina. Foto: Facebook Carlos Prz

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Karla Pérez, estudiante de Medicina, fue localizada sin vida y con signos de violencia. Las autoridades investigan el caso

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