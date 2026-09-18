Autoridades confirmaron que el cuerpo localizado en las confluencias del Camino Antiguo a Nextipac y Camino al Cucba, en Zapopan, Jalisco, corresponde a Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de una universidad privada en Irapuato, Guanajuato, quien había sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de Karla presentaba huellas de violencia. Como parte de las pruebas que se integran a la carpeta de investigación, las autoridades aseguraron el teléfono celular de la joven y una motocicleta localizada en la zona del hallazgo.

Blanca Trujillo, vicefiscal de Personas Desaparecidas, declaró: “El posible traslado en moto es algo que se está investigando, y forma parte de lo que tiene que realizar el MP para aterrizar si esa moto, en primer lugar, acreditar que esté relacionada al caso y en segundo caso si se trató de un traslado”.

Sobre la joven se sabe que cursaba el sexto semestre en un plantel educativo en Zapopan y que desapareció el 14 de septiembre, luego de solicitar un taxi de aplicación.

Hasta el momento, no ha sido localizado el posible conductor de la motocicleta que ahora forma parte de los indicios. Las autoridades señalaron que, por ahora, no existe una línea de investigación clara.