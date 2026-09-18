La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 95 ejemplares de especies exóticas que eran transportados en un camión de pasajeros sobre la carretera que conecta a Ciudad Juárez con la ciudad de Chihuahua.

Según las autoridades, el aseguramiento ocurrió tras un reporte al 911, por lo que personal de la Guardia Nacional detuvo el autobús en el Puesto de Revisión que se ubica cerca de la zona de Samalayuca. Durante la inspección fueron localizados 75 tarántulas de patas rojas y 20 ejemplares de tortuga pecho quebrado mexicana.

De acuerdo con la Profepa, las tarántulas eran transportadas en bolsas dentro de cajas de plástico, mientras que las tortugas se encontraban en cajas de plástico. Algunos de los ejemplares fueron observados en malas condiciones.

En #Chihuahua, rescatamos 75 tarántulas de patas rojas y 20 ejemplares de tortuga pecho quebrado mexicana, que eran transportados ilegalmente en cajas de plástico en un camión de pasajeros.



Ambas especies son endémicas y están protegidas por la legislación mexicana; personal de… pic.twitter.com/Vul2i1SEyA — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 18, 2026

Ambas especies son endémicas de México y están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. La tarántula de patas rojas está considerada como especie amenazada, mientras que la tortuga pecho quebrado mexicana se encuentra sujeta a protección especial.

Además, las dos especies están incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que contempla especies que podrían estar en peligro de extinción si no se controla estrictamente su comercio.

Al no poder acreditar la procedencia legal de los ejemplares, la Profepa realizó el aseguramiento. La Guardia Nacional detuvo a las dos personas involucradas y las puso a disposición del Ministerio Público Federal.

Los 95 ejemplares fueron trasladados a una veterinaria, donde permanecerán hasta que se determine un destino adecuado.

PT