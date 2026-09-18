Medio Ambiente

Profepa Asegura 75 Tarántulas y 20 Tortugas Que Eran Transportadas en Autobús en Chihuahua

La Guardia Nacional detuvo a dos personas tras localizar los ejemplares durante una revisión cerca de Samalayuca

tortugas y tarántulasSe trata de tarántulas de piernas rojas y tortugas pecho quebrado, especies que están en la NOM-059. Foto: Profepa

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Profepa asegura 75 tarántulas y 20 tortugas en un camión en Chihuahua. Las especies, en peligro, eran transportadas ilegalmente.

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