Una lluvia acompañada de granizo, fuertes vientos y actividad eléctrica se registró durante la tarde de este viernes en distintos puntos de Culiacán, Sinaloa.

Así se dio a conocer en videos difundidos a través de redes sociales, donde se observa la intensa caída de granizo, así como las fuertes rachas de vientos y lluvia que se presentó y que provocó afectaciones en el tráfico..

Esto también provocó encharcamientos en algunas zonas, principalmente en sectores de la zona norte de Culiacán, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones al transitar por calles y avenidas.

De igual manera, se informó que las condiciones meteorológicas para las próximas horas se mantendrán en el mismo pronóstico, por lo que las autoridades llaman a mantenerse atentos a los avisos oficiales.