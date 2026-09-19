Sociedad

Lluvia con Granizo y Fuertes Vientos se Registran en Culiacán, Sinaloa

Anuncian que el pronóstico del tiempo será de fuertes vientos con lluvia

Árboles y palmeras fueron sacudidas por los fuertes vientos.Foto: N+

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Fuertes vientos, granizo y lluvias caen sobre la ciudad.

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