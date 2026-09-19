Accidentes

Extuban en Texas a Niña Quemada en Explosión de Pirotecnia en Temascalcingo, Edomex

La menor sigue con cirugías de injertos de piel, como parte del tratamiento en su recuperación de las zonas afectadas por las quemaduras

Extuban en Texas a Ximena, Niña Quemada en Explosión de Pirotecnia en Temascalcingo, EdomexDaños tras explosión de fuegos artificiales durante las fiestas patronales en honor a la Virgen en Temascalcingo, Estado de México. Foto: Reuters

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