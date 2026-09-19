La pequeña Ximena, niña de 12 años, que sufrió quemaduras en al menos 55% de su cuerpo como consecuencia de la explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, Estado de México, registró una evolución favorable en su salud, dio a conocer este viernes la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados, a través de un comunicado.

La menor fue trasladada del Edomex a Estados Unidos para ser atendida de forma especializada por la gravedad de sus lesiones.

En la evolución médica de las últimas horas, Ximena fue extubada y comenzó a ingerir alimentos, lo que significaría un avance en el proceso de recuperación que sigue desde que llegó al Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas.

Desde su ingreso el pasado 10 de septiembre, ha sido sometida a intervenciones quirúrgicas para atender las lesiones por el accidente.

Se precisó que sigue con cirugías de injertos de piel, como parte del tratamiento en su recuperación de las zonas afectadas por las quemaduras.

La tragedia en la que perdieron la vida una decena de personas ocurrió la noche del 5 de septiembre, cuando varias personas estaban en la explanada de la iglesia de Santa María Chanchesdá.

En tanto, 62 personas ya recibieron el alta médica, ocho permanecen hospitalizadas, 11 fueron referidas a otras unidades médicas; una de ellas falleció. Con este deceso, se actualizó la cifra a 11 personas sin vida por este accidente.

Israel Becerril, uno de los testigos del accidente, narró que había varias personas calcinadas; “me puse a ayudar con los compañeros y ya abajo había cadáveres”, expresó.

En tanto, el comerciante Julio Escobar contó que muchas personas pasaron llorando y gritando, y después vio a gente en cobijas, “quemada, quebrada, ensangrentada”.

La explosión de pirotecnia ocurrió en el marco de la celebración de Nuestra Señora de la Luz, cuando aún no terminaba la homilía y el pronunciamiento de los nuevos fiscales para el próximo festejo.

HVI