Accidentes

Explosión en Cafetería del CETis 60 Deja Mujer Herida en Ramos Arizpe, Coahuila

La lesionada sufrió quemaduras de segundo grado y fue trasladada a un hospital en código amarillo

Explosión en Cafetería del CETis 60 Deja Mujer Herida en Ramos Arizpe, CoahuilaEl incidente se registró en la cafetería del plantel. Foto: Protección Civil

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