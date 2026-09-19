Una presunta explosión por acumulación de gas se registró en la cafetería del CETis 60, ubicado en la colonia Blanca Estela, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Se informó que una mujer resultó herida y sufrió quemaduras de primero y segundo grado, por lo que fue trasladada al Hospital General bajo código amarillo para recibir atención médica. Asimismo, un hombre de 28 años presentó afectaciones por inhalación de humo.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a mil 300 alumnos y 70 trabajadores del plantel, con el objetivo de mantenerlos fuera de la zona de riesgo mientras se realizaban las labores de revisión y control de la emergencia.

De acuerdo con Protección Civil, una conexión deficiente en dos tanques de gas habría provocado la acumulación del combustible y posteriormente la explosión. Las autoridades realizaron una inspección en el área para descartar otros riesgos y determinar las condiciones en las que ocurrió el incidente.