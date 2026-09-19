Termina la semana patria y para cerrarla con broche de oro no hay mejor forma con la rifa de este viernes, pues es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 18 de septiembre 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Especial 316, que conmemora al desfile cívico-militar del Día de la Independencia de México.

El calendario de la Lotería nacional mexicana tuvo alguno cambios estos últimos días. Hubo menos rifas pero con una mayor cantidad de dinero en juego, por eso en una nota te mostramos los resultados de la Lotería Nacional 16 de septiembre 2026 y el lugar en el que cayó el número ganador del premio mayor del Sorteo Magno 392.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Miles Llegan a Cholula para Comprar sin Dinero: Así Es el Tradicional Mercado del Trueque

En lo que respecta al juego de hoy, si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 18 de septiembre (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

Antes de mostrarte la lista completa, el boleto ganador del premio mayor es el número 02614, que asciende a una cifra de 27 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 44149, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 3 millones de pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Especial 316 de este día:

El número 02614 obtiene premio de 27,000,000.00 pesos.

El número 44149 obtiene premio de 3,000,00.00 pesos.

El número 22445 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 16498 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 35178 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 18600 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 07673 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 36068 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 15267 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 08928 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 29180 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 12476 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 29274 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 03071 obtiene premio de 127,000.00 pesos.



La lista completa de números ganadores del Sorteo Especial 316 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 18 de septiembre 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO