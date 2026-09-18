Economía

Aumenta Precio de Combustibles: México Eleva Estímulos Mientras en Otros Países Protestan

El petróleo ya superó los 100 dólares por barril, por lo que México tuvo que aumentar los estímulos fiscales para contener el impacto en consumidores

Maqueta de un gasoducto y la bandera de Estados UnidosEl petróleo supera los 100 dólares por barril. Foto: Reuters | Foto de archivo

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El precio del petróleo dispara el costo de combustibles globalmente. México aumenta subsidios mientras otros países enfrentan protestas. Esto está pasando.

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