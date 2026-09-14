Irán Ataca de Nuevo con Dron a Petrolero en Ormuz; EUA Afirma que ya es Remolcado

El petrolero El Gaia, con bandera de Panamá, fue atacado nuevamente por Irán, ahora con un dron, mientras navegaba en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). El buque, inoperable desde que fue alcanzado por un misil iraní el mes pasado, es remolcado actualmente por un socio regional.

Según CENTCOM, el ataque con dron ocurrió este fin de semana, mientras El Gaia permanecía sin poder navegar por el daño previo del misil. El organismo estadounidense no precisó la nacionalidad del socio regional que remolca la embarcación.

CENTCOM calificó como falsa la versión difundida horas antes por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que había atribuido el daño al petrolero a una mina naval. El mando estadounidense sostuvo que se trata de otro intento de la CGRI de intimidar y obstaculizar a los buques comerciales que transitan el estrecho.

La versión de la CGRI, difundida por la agencia iraní Tasnim, indicaba que El Gaia intentaba atravesar una zona prohibida al sur del estrecho de Ormuz cuando chocó con minas y quedó envuelto en llamas, y que los buques ya habían sido advertidos sobre el peligro de usar esa ruta no autorizada.

La CGRI reiteró, según la misma versión, que el estrecho de Ormuz permanece bloqueado y bajo su control.