Internacional

Irán Ataca de Nuevo con Dron a Petrolero en Ormuz; EUA Afirma que ya es Remolcado

Washington desmintió la versión de la Guardia Revolucionaria de una mina naval en el buque

Irán Ataca de Nuevo con Dron a Petrolero en Ormuz; EUA Afirma que ya es RemolcadoBuques comerciales fondeados entre la bruma en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el lunes 7 de septiembre de 2026. Foto: AP / Archivo

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