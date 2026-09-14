Tensión Entre EUA e Irán y su Impacto en el Precio del Petróleo

El precio internacional del petróleo volvió a encender las alertas este 10 de septiembre, luego de alcanzar los 107 dólares por barril, su nivel más alto desde mayo de 2026. El repunte ocurre en medio de una escalada militar entre Estados Unidos de América (EUA) e Irán en Medio Oriente, con ataques registrados en Jordania, el estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán, una región estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos.

Las tensiones aumentaron después de que Irán amenazara con atacar más buques petroleros, incluso de países neutrales como Qatar y Bahréin, mientras EUA confirmó recientemente bombardeos contra embarcaciones iraníes. El escenario coloca nuevamente al petróleo y al precio de la gasolina en el centro de la discusión internacional y de la política estadounidense.

El incremento del crudo representa un desafío para el presidente de EUA, Donald Trump, quien durante las últimas semanas había sostenido que los precios del petróleo y de la gasolina bajarían.

Durante un encuentro con medios, una reportera cuestionó al mandatario sobre cómo explicaría a los estadounidenses que el petróleo volviera a superar los 100 dólares por barril pese a sus previsiones anteriores:

"Señor presidente, lleva semanas diciendo que los precios del petróleo y de la gasolina van a bajar. El petróleo ha vuelto a superar los 100 dólares el barril. ¿Cómo se lo explica a los estadounidenses que se preguntan cuándo van a bajar los precios?"

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Trump respondió vinculando directamente la situación energética con el conflicto con Irán y la posibilidad de que ese país desarrolle un arma nuclear:

"Bueno, creo que es muy fácil de explicar a los estadounidenses: lo único que hay que hacer es preguntarles: '¿Dejarían que Irán tuviera un arma nuclear?' Y la respuesta es no."

La escalada militar se intensificó durante la madrugada del miércoles 9 de septiembre, cuando Irán lanzó un ataque con misiles contra múltiples bases estadounidenses ubicadas en Jordania, en Medio Oriente.

De acuerdo con autoridades jordanas, fueron lanzados 20 misiles, de los cuales 18 fueron interceptados. Los dos proyectiles restantes cayeron en zonas despobladas. Esto significa que, según la información difundida por las autoridades, 90% de los misiles fue neutralizado antes de alcanzar su objetivo.

El ataque contra las instalaciones estadounidenses no fue el único episodio. Irán también atacó 10 embarcaciones en el estrecho de Ormuz, entre ellas dos barcos militares estadounidenses y ocho petroleros neutrales, aumentando la presión sobre una zona clave para el tránsito marítimo de petróleo.

Los ataques iraníes ocurrieron después de que EUA destruyera cinco petroleros de Irán el martes 8 de septiembre, en otro episodio de la creciente confrontación entre ambos países.

El Comando Central de EUA publicó videos de los bombardeos contra los buques M/T Kaviz, Charminar, Horizon 1 y Riesco, localizados en el Golfo de Omán, así como contra el M/T Derya, que se encontraba en aguas cercanas a la isla Kharg, en Irán.

Ese mismo día, autoridades iraníes informaron sobre la captura de un dron submarino estadounidense en la entrada del estrecho de Ormuz. La sucesión de ataques, destrucción de embarcaciones y operaciones militares ayuda a explicar la creciente preocupación por el suministro energético y el fuerte movimiento registrado en los precios internacionales del crudo.

La nueva escalada entre EUA e Irán también tiene un componente político. Los acontecimientos ocurren a menos de dos meses de las elecciones intermedias estadounidenses, en momentos en que el precio de la gasolina se ha convertido en un asunto especialmente sensible para los votantes.

La contienda electoral llega además mientras Trump enfrenta uno de los niveles de popularidad más bajos de sus dos mandatos, por lo que el comportamiento de los combustibles y las consecuencias económicas del conflicto podrían adquirir todavía mayor peso en la discusión política estadounidense.

Trump incluso relacionó directamente la duración de la guerra con las próximas elecciones. El presidente estadounidense aseguró que, desde su perspectiva, Irán busca influir en el proceso electoral para conseguir condiciones más favorables:

"Creo que la guerra va a terminar justo después de las elecciones. Creo que la guerra terminará justo después de las elecciones porque ya no pueden más; están desesperados por intentar influir en las elecciones, para que llegue un grupo de gente débil que los deje en paz y que les permita tener su arma nuclear. Lo único que quieren es un arma nuclear, y si la tuvieran, el mundo entero tendría un gran problema."

Con el petróleo en 107 dólares por barril, ataques contra embarcaciones y bases militares y nuevas amenazas alrededor del estrecho de Ormuz, la evolución del enfrentamiento entre EUA e Irán mantiene bajo presión a los mercados energéticos y coloca el precio de los combustibles como uno de los asuntos a seguir rumbo a las elecciones estadounidenses.

Con información de Erick Alcalá.