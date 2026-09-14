Internacional

Tensión Entre EUA e Irán y su Impacto en el Precio del Petróleo

Donald Trump defendió su postura ante Irán después de ser cuestionado por el aumento del crudo y su posible golpe a la gasolina

Trump enfrenta el alza del petróleo antes de las elecciones.Trump enfrenta el alza del petróleo antes de las elecciones. Foto: Archivo | AP

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Irán lanzó 20 misiles contra bases estadounidenses en Jordania; autoridades reportaron que 18 fueron interceptados y los otros dos cayeron en zonas despobladas

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Precio del Petróleo Sube por Conflicto entre EUA e Irán