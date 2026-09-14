Medio Ambiente

Sistema Cutzamala, Casi al 85% de su Capacidad Gracias a Fuerte Temporada de Lluvias 2026

Información oficial revela que hay 27 millones de metros cúbicos de agua más en el sistema que en el mismo periodo del año pasado

Embarcadero de la Presa Miguel Alemán, del Sistema Cutzamala, en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEmbarcadero de la Presa Miguel Alemán, del Sistema Cutzamala, en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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