Sistema Cutzamala, Casi al 85% de su Capacidad Gracias a Fuerte Temporada de Lluvias 2026

El Sistema Cutzamala rebasó los 661 millones de metros cúbicos de almacenamiento en lo que va de septiembre 2026 ―casi el 85% de su capacidad total― luego de las intensas lluvias que se han registrado en el centro de México.

Se trata de una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado, cuando el complejo de presas se encontraba al 81.08% de llenado.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nivel del agua del Cutzamala se ubicó en 84.55% con corte al 13 de septiembre, 3.47 puntos porcentuales más que el mismo día de 2025.

La cifra actual corresponde a un nivel de 661.6 millones de metros cúbicos de agua, de los 782.5 del almacenamiento total del sistema.

Según los datos más recientes del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y de la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, las tres principales presas tienen actualmente los siguientes niveles:

Villa Victoria: Está al 83.29% de su capacidad, con 154.693 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 87.87% de su capacidad, con 346.551 millones de metros cúbicos.

El Bosque: Está al 79.25% de su capacidad, con 160.408 millones de metros cúbicos.

El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento del Valle de México: consiste en un complejo de presas y plantas con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua para la población e industria de la Ciudad de México y el Estado de México.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De sus 7 presas, 3 son de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y 4 son derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo).

De acuerdo con información del Gobierno de México, es considerada una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

Este sistema aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México; el resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales.

SPB