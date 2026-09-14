Seguridad

Fiscalía de Durango Confirma Aseguramiento de Pantera; Buscan al Propietario

Autoridades informaron que la PROFEPA y la SEMARNAT se hicieron cargo del animal

Fiscalía de Durango Confirma Aseguramiento de Pantera; Buscan al PropietarioEl avistamiento de la pantera provocó el despliegue de un operativo de seguridad en el sector Alianza de Torreón. Foto: N+

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