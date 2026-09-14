Fiscalía de Durango Confirma Aseguramiento de Pantera; Buscan al Propietario

La Fiscalía de Durango inició una investigación para determinar quién es el propietario o responsable de una pantera que lesionó a una mujer en la ciudad de Lerdo.

Sonia Yadira de la Garza, fiscal del estado, informó que las heridas de la víctima no fueron de gravedad y que, hasta el momento de sus declaraciones, no se había presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Por estos hechos, se abrió una acta circunstanciada para establecer cómo ocurrió el incidente y determinar la procedencia del felino que causó alarma entre la población.

La autoridad señaló que, al tratarse de una fauna exótica, la regulación y el resguardo corresponden principalmente a instancias federales, como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quienes ya se hicieron cargo del aseguramiento del animal.

Se informó que se está investigando si la pantera contaba con todos los permisos correspondientes y verificar quién se hacía responsable de su custodia.