Accidentes

Muere Hombre Ahogado Mientras Pescaba en Presa de la Amistad en Acuña, Coahuila

El sujeto había acudido al lugar en compañía de sus familiares

Muere Hombre Ahogado Mientras Pescaba en Presa de la Amistad en Acuña, CoahuilaElementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos atendieron el reporte. Foto: N+

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