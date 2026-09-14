Muere Hombre Ahogado Mientras Pescaba en Presa de la Amistad en Acuña, Coahuila
El sujeto había acudido al lugar en compañía de sus familiares
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Un hombre identificado como Pablo de 39 años de edad, originario de Piedras Negras murió ahogado en la presa de la amistad en Ciudad Acuña.
De acuerdo a la información recabada en el lugar, elementos de Seguridad Pública y personal de Protección Civil y Bomberos a cargo del biólogo Carlos Flores, con el equipo de Rescate Acuático, atendieron el reporte de una persona desaparecida en aguas internacionales, a la altura de las compuertas.
El cuñado de la víctima, mencionó que Pablo, ingresó a las aguas de la presa para seguir pescando, pero al ver que seguía avanzando, le pidieron que se regresara, haciendo caso omiso.
Para cuando se descuidaron, vieron que Pablo empezó a manotear. Su cuñado ingresó al agua para tratar de rescatarlo, pero nada pudieron hacer.
Familiares señalaron que el cuerpo quedó a unos 25 metros aproximadamente del punto donde se encontraban pescando, siendo rescatado por elementos del grupo Acuático de Bomberos de Ciudad Acuña.