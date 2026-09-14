Muere Hombre Ahogado Mientras Pescaba en Presa de la Amistad en Acuña, Coahuila

Un hombre identificado como Pablo de 39 años de edad, originario de Piedras Negras murió ahogado en la presa de la amistad en Ciudad Acuña.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, elementos de Seguridad Pública y personal de Protección Civil y Bomberos a cargo del biólogo Carlos Flores, con el equipo de Rescate Acuático, atendieron el reporte de una persona desaparecida en aguas internacionales, a la altura de las compuertas.

El cuñado de la víctima, mencionó que Pablo, ingresó a las aguas de la presa para seguir pescando, pero al ver que seguía avanzando, le pidieron que se regresara, haciendo caso omiso.

Para cuando se descuidaron, vieron que Pablo empezó a manotear. Su cuñado ingresó al agua para tratar de rescatarlo, pero nada pudieron hacer.

Familiares señalaron que el cuerpo quedó a unos 25 metros aproximadamente del punto donde se encontraban pescando, siendo rescatado por elementos del grupo Acuático de Bomberos de Ciudad Acuña.