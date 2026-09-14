Autoridades Federales Investigan Homicidio de Estudiante Española en Morelos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el homicidio de Claudia Tacoronte, estudiante de intercambio proveniente de España, ocurrido en Morelos, y señaló que autoridades federales ya colaboran con la investigación.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este lunes, Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya mantiene comunicación con el Consulado de España por el caso.

La presidenta también señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gabinete de Seguridad apoyan a la Fiscalía del Estado de Morelos en las investigaciones relacionadas con el homicidio.

“Está en contacto ya la Secretaría de Relaciones Exteriores de este lamentable homicidio”, señaló Sheinbaum, quien agregó que la dependencia federal mantiene comunicación con el consulado español.

El asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido el sábado en Cuautla, Morelos, generó conmoción en España, donde compañeras, universidades y funcionarios lamentaron el crimen y exigieron justicia.

La noticia fue reportada la noche del domingo y, durante la madrugada de este lunes, distintas instituciones condenaron el presunto feminicidio de la alumna de la