Seguridad

Autoridades Federales Investigan Homicidio de Estudiante Española en Morelos

Claudia Sheinbaum Lamenta muerte mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con el Consulado de España

Autoridades Federales Investigan Homicidio de Estudiante Española en MorelosPresidenta de México Lamenta Muerte de Estudiante Española en Morelos. Foto: CUARTOOSCURO

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamenta el asesinato de la estudiante española en Morelos. La investigación cuenta con apoyo federal y del consulado español.

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