Trump Afirma que Ucrania y Rusia Acordaron No Atacar sus Infraestructuras Energéticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo de no atacar las instalaciones energéticas del otro, un día después de haber reprendido a Kiev por atacar refinerías de petróleo rusas.

“Ucrania ha acordado no atacar los objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha acordado hacer lo mismo! El aumento del precio mundial del diésel se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán”, dijo Trump mediante una publicación en la red social de Truth.

Los precios del petróleo se han disparado al cumplirse seis meses y medio de la guerra en Medio Oriente, lo que ha provocado elevados costos de combustible y la inflación en Estados Unidos.

Hace apenas unos días, durante un torneo de golf, Donald Trump había asegurado que los precios de la gasolina “caerían en picada” una vez que termine el conflicto con Irán y pasen las elecciones de medio término de su mandato, programadas para noviembre de este año.

“Lo de Irán terminará justo después -quizá antes-, pero terminará justo después de las elecciones de mitad de mandato. La gasolina va a caer en picado”, aseguró Donald Trump.

No obstante, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que lleva más de cuatro años continuos sin ningún tipo de alto el fuego duradero, sí ha causado un déficit de combustibles.

Los múltiples ataques de Kiev contra refinerías rusas causaron un déficit de gasolina y diésel en Rusia que obligó al Kremlin a restringir la venta de combustible en las gasolineras rusas y prohibir la exportación de derivados.

El presidente Donald Trump sostuvo que el domingo 13 de septiembre, habló con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para pedirle que dejara de atacar refinerías de Rusia, pues ello estaba provocando "una escasez de diésel".

Hace unos días, el martes pasado, el mandatario estadounidense sostuvo una llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, a quien, dijo, pidió que pusiera fin a la guerra con Ucrania.

Esto ocurrió luego de que los enviados especiales de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, visitaran Moscú y Kiev para reactivar las conversaciones de paz.

TLS