Internacional

Trump Afirma que Ucrania y Rusia Acordaron No Atacar sus Infraestructuras Energéticas

El presidente estadounidense sostuvo llamadas por separado con sus homólogos Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, a quienes pidió detener los ataques dirigidos a refinerías

El presidente Donald Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One, durante el vuelo desde Shannon (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)Foto: AP
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