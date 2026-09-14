Trump Desestima Nuevas Barreras A la IA Y Denuncia "Enferma Conspiración" Contra Esa Tecnología

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció supuestos esfuerzos por limitar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), lo que, a su parecer, sería parte de una “enferma conspiración”.

A través de redes sociales, el presidente republicano afirmó que el único “mecanismo de seguridad” que la IA necesita es tener a un presidente fuerte e inteligente, como lo tiene Estados Unidos, en referencia a él mismo.

“¡El único control o ‘barandilla’ que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡de sobra!”, publicó Trump en su plataforma de Truth Social.

Para el mandatario estadounidense, su gobierno ya ha frenado a la empresa Anthropic “para que no haga cosas malas, o potencialmente malas”.

Donald Trump sostuvo que Estados Unidos cuenta con un “enorme poder” penal y regulatorio sobre estas empresas de inteligencia artificial.

Rechazó los llamados de líderes tecnológicos de plataformas como Anthropic, OpenAI, Microsoft y otros, quienes buscan una mayor regulación de la IA, para garantizar que se desarrolle de maneras que promuevan la seguridad, aborden la responsabilidad legal y preserven la seguridad nacional.

No obstante, el presidente estadounidense se ha opuesto a esos esfuerzos, pues asegura que hacerlo podría provocar que China supere a Estados Unidos en el desarrollo de la inteligencia artificial.

“¡Quien gane la carrera de la IA, gana!”, dijo el mandatario, mientras que resaltó que hasta el momento, Estados Unidos lleva la delantera con China y de todos los demás países.

En medio de la polémica contra la evolución de la inteligencia artificial, Donald Trump sostuvo que “hay una enferma conspiración en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que está contento con ello es China”, publicó el presidente Trump en redes.

La nueva polémica la desató el sábado pasado el director de Anthropic, Dario Amodei, quien publicó un ensayo para urgir "un ritmo más lento" a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA.

Esta advertencia fue respaldada por sus rivales en la industria como Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, un hecho inédito en el mundo de la tecnología.

TLS