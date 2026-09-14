Internacional

Trump Desestima Nuevas Barreras A la IA Y Denuncia "Enferma Conspiración" Contra Esa Tecnología

El presidente de Estados Unidos aseguró que el único mecanismo de seguridad contra la inteligencia artificial es un presidente "fuerte e inteligente".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One para partir del aeropuerto de Shannon, en el oeste de Irlanda.Foto: AFP

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