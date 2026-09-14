Internacional

Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte Manifiestan Su Autodeterminación

Los dirigentes de los tres países que integran el Reino Unido firmaron una declaración como representantes de sus partidos

Reino UnidoFoto: Reuters.

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