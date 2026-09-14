Universidad de Granada Condena Feminicidio de su Alumna Española en Cuautla

La Universidad de Granada expresó su "más firme repulsa y condena" por el asesinato de su alumna, Claudia Tacoronte Aguilera, en Morelos, cuyo crimen se investiga como feminicidio.

En un comunicado, la institución dijo que trasladó su pésame a la familia y a los compañeros de la estudiante, quien estaba en el cuarto curso del Grado en Educación Infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación.

La universidad confirmó que Tacoronte Aguilera, asesinada cerca de la Casa de la Cultura de Cuautla, se encontraba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Los reportes preliminares afirman que la alumna de 21 años de edad estaba en México bajo el programa Erasmus.

"La comunidad universitaria desea trasladar sus más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de Claudia en estos momentos de tan profundo dolor", indicó la Universidad de Granada.

Asimismo, exigió erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.

"Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres", añadió.

Las autoridades universitarias convocaron a un minuto de silencio para este lunes a las 11:00 horas, tiempo local, en la puerta de todos los centros de trabajo de la institución, con la finalidad de honrar la memoria de la estudiante.

Asimismo, el equipo de Gobierno de la Universidad de Granada se puso a disposición de las autoridades consulares de España en México, así como de la familia de la joven, para prestar todo el apoyo necesario.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró la noche del domingo que autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven.

Por su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que los hechos ocurrieron el sábado 12 en la Casa de la Cultura de Cuautla.

"El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad", dijo a medios locales, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido.

🔴 La Universidad de Granada manifiesta su más firme repulsa y condena ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera en México



🗓️ Minuto de silencio: hoy, 14 de septiembre, a las 11 h en las puertas de todos los centros de la UGR



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Según los primeros reportes, la joven fue agredida con un arma blanca mientras caminaba. Tras el ataque, corrió hacia la Casa de la Cultura para pedir ayuda, pero paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Blumenkron indicó que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

El fiscal agregó que inmediatamente se estableció contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima.

La Universidad de Morelos igual manifestó su condena por el crimen y exigió a la Fiscalía de Morelos y a las autoridades competentes una investigación inmediata y exhaustiva, con estricta perspectiva de género, para garantizar justicia y evitar la impunidad.

En México, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se procesan como feminicidio, según cifras oficiales y de ONG.

ASJ