Internacional

Universidad de Granada Condena Feminicidio de su Alumna Española en Cuautla

La institución convocó a un minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, quien cursaba el grado en Educación Infantil

Universidad de GranadaEl fiscal de Morelos informó que los hechos ocurrieron el sábado 12 en la Casa de la Cultura de Cuautla. Foto: Universidad de Granada.

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