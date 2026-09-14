Este Día de Septiembre Sonará la Alerta Sísmica por Segundo Simulacro Nacional

Este mes la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México realiza el segundo simulacro nacional 2026, y en N+ te adelantamos qué día de septiembre sonará la alerta sísmica como ejercicio para mejorar la capacidad de reacción ante una emergencia.
Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil confirmó para N+ FORO que el simulacro será el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas, (tiempo del centro de México), día en que sonará la alerta sísmica.
En caso de que éste no se escuche o presente alguna falla, se puede reportar ante las autoridades. En el caso de Ciudad de México, el aviso se puede hacer a través de las redes sociales de Locatel.
Adicionalmente se enviará un alertamiento vía celular en el que se informará sobre este ejercicio de Protección Civil a todos los usuarios de telefonía móvil del país.
Velázquez Alzúa compartió que en total hay 23 mil altavoces en todos los estados limítrofes del Pacífico y hacia el centro del país.
En esta ocasión habrá 5 hipótesis de sismo distintas, según la región del país donde te encuentres:
Zona Centro: Magnitud 7.7, Profundidad 7.7 kilómetros, epicentro Tehuacán, Puebla.
Zona Noroeste: Magnitud 7.1, Profundidad 30 kilómetros, epicentro 26 kilómetros al SE de Mexicali, Baja California.
Zona Noreste: Magnitud 5.2, Profundidad 10 kilómetros, epicentro 8 kilómetros al Oeste de Allende, Nuevo León.
Península de Yucatán: Magnitud 7.0, profundidad 15 kilómetros, epicentro 110 kilómetros al NE de Catoche/Isla Contoy.
Golfo de Tehuantepec: Magnitud 7.6, Profundidad 22 kilómetros, epicentro 75 kilómetros al SO de Tonalá, Chiapas.