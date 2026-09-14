Sociedad

Este Día de Septiembre Sonará la Alerta Sísmica por Segundo Simulacro Nacional

La CNPC realiza este ejercicio para fomentar la cultura de Protección Civil entre la población y fortalecer la capacidad de reacción ante una emergencia

Altavoces de Alerta Sísmica. Día de septiembre 2026 que va a sonar la Alerta SísmicaLa CNPC realizará en septiembre el Segundo Simulacro Nacional de 2026, y aquí te decimos cuándo y a qué hora será. Foto: Cuartoscuro.

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