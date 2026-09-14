Este Día de Septiembre Sonará la Alerta Sísmica por Segundo Simulacro Nacional

Este mes la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México realiza el segundo simulacro nacional 2026, y en N+ te adelantamos qué día de septiembre sonará la alerta sísmica como ejercicio para mejorar la capacidad de reacción ante una emergencia.

Dado que el sonido de la alerta sísmica suele generar distintas reacciones entre la población, en una nota previa ya te compartimos un mapa de los estados donde sí y no sonará el audio para que participes en el desalojo.

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil confirmó para N+ FORO que el simulacro será el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas, (tiempo del centro de México), día en que sonará la alerta sísmica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México se Prepara para el Segundo Simulacro Nacional 2026 ante Emergencias

En caso de que éste no se escuche o presente alguna falla, se puede reportar ante las autoridades. En el caso de Ciudad de México, el aviso se puede hacer a través de las redes sociales de Locatel.

Adicionalmente se enviará un alertamiento vía celular en el que se informará sobre este ejercicio de Protección Civil a todos los usuarios de telefonía móvil del país.

Velázquez Alzúa compartió que en total hay 23 mil altavoces en todos los estados limítrofes del Pacífico y hacia el centro del país.

En esta ocasión habrá 5 hipótesis de sismo distintas, según la región del país donde te encuentres: