Fiestas Patrias en Xalapa 2026: Estas Calles Serán Cerradas 15 y 16 de Septiembre

El operativo de seguridad vial implementado con motivo de las Fiestas Patrias permanecerá activo en el primer cuadro de Xalapa con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar la movilidad durante las actividades conmemorativas.

De acuerdo con las autoridades de Tránsito, los cortes a la circulación se mantienen en las intersecciones de Enríquez y Clavijero; Revolución y Juárez; Lucio y Juárez; Leandro Valle y Zaragoza; Enríquez y Carrillo Puerto, así como en la calle Roa Bárcena.

En cada uno de estos puntos se cuenta con la presencia de elementos viales, quienes regulan el tránsito y buscan mantener la circulación en la zona.

El dispositivo permanece activo desde la noche del sábado hasta el próximo miércoles 16 de septiembre, como parte de las acciones preventivas por la celebración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Las autoridades exhortaron a la población a anticipar sus traslados, conducir con precaución y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Asimismo, se prevé que el operativo se extienda a otras calles y avenidas el próximo miércoles 16 de septiembre, debido a la realización del desfile conmemorativo.