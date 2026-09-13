Sociedad

Fiestas Patrias en Xalapa 2026: Estas Calles Serán Cerradas 15 y 16 de Septiembre

Con motivo de la celebración y actividades a realizar, el primer cuadro de la ciudad permanecerá cerrado

Cierres viales en Xalapa por fiestas patrias 2026El cierre permanecerá en el primer cuadro de la ciudad. Foto: N+

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Operativo vial en Xalapa por el 216 aniversario de la Independencia. Calles cerradas hasta el 16 de septiembre. Conduce con precaución y busca rutas alternas.

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