Sigue la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México Este Domingo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) este domingo, debido a que continúa la presencia de contaminantes en el aire.

La alerta por acumulación de contaminantes se mantiene vigente, junto con las restricciones de circulación y recomendaciones, hasta nuevo aviso.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que este 13 de septiembre continúa la influencia de un sistema de alta presión sobre los estados del centro del país, lo que ocasionará estabilidad atmosférica moderada y nubosidad limitada hasta la mitad de la tarde.

Detalló que el viento permanecerá débil y las temperaturas máximas estarán alrededor de los 26 grados Celsius. Estas condiciones, agregó, favorecerán la acumulación de los contaminantes durante el día y la formación de ozono en el Valle de México, por lo que la calidad del aire en la región será de mala a muy mala.

Por lo cual, exhortó a la población a seguir las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Asimismo, llamó a evitar las actividades y el ejercicio al aire, y pidió posponer eventos o espectáculos masivos abiertos, y recomendó no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Te recordamos que este domingo deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las indicaciones del Hoy No Circula vigente.

Quedan exentos de estas restricciones los vehículos eléctricos e híbridos, así como los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Los mismos vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, además de coches de uso particular destinados a una emergencia médica y vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia.

Las motocicletas también están exentas de la Fase I de Contingencia Ambiental.

Se prevé que a las 15:00 horas la CAMe dé a conocer su siguiente informe con la actualización de si se mantiene o continúa la contingencia.