Sociedad

Alerta Sísmica Simulacro 2026: Mapa de Estados Donde SÍ Sonará el Audio y Donde NO

El sistema de altavoces no tiene cobertura nacional, por lo que en otras entidades la alerta se recibirá a través de los teléfonos celulares

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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