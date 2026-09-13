Alerta Sísmica Simulacro 2026: Mapa de Estados Donde SÍ Sonará el Audio y Donde NO

La Alerta Sísmica es una herramienta clave para que la población pueda reaccionar ante un temblor y tomar medidas de protección con anticipación. Durante el próximo simulacro, el aviso llegará a los teléfonos celulares en las 32 entidades del país, aunque el sonido mediante altavoces públicos estará disponible únicamente en siete entidades.

El próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026, con distintos escenarios de emergencia de acuerdo con los riesgos identificados en cada región. Por ello, mientras en algunas entidades sonará la Alerta Sísmica en los altavoces, en otras el aviso llegará mediante los celulares y otros sistemas de alertamiento.

Para esta edición se contemplan diferentes hipótesis según las condiciones de cada zona y tendrá un ejercicio acorde con los riesgos identificados.

Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Alerta Sísmica sonará mediante altavoces en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos.

Foto: Gobierno de México

En cambio, la alerta que se emitirá mediante celulares llegará a las 32 entidades del país.

Cabe destacar, que en otras regiones, el alertamiento puede recibirse mediante estaciones de radio AM y FM o canales de televisión locales participantes.

Las entidades donde no habrá altavoces públicos para emitir la Alerta Sísmica se encuentran:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Coahuila

Colima

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí



Para el Segundo Simulacro Nacional 2026 se establecieron cinco hipótesis. En la Zona Centro se planteará un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla. En el Noroeste será de magnitud 7.1, con origen a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California.

En la Zona Noreste se utilizará una hipótesis de magnitud 5.2, con epicentro a 8 kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León. Para la Península de Yucatán se planteará un movimiento de magnitud 7.0, con epicentro a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Por último, en el Golfo de Tehuantepec se simulará un sismo de magnitud 7.6, con epicentro a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.